/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ரயில் மோதி பள்ளி மாணவி படுகாயம்
ADDED : நவ 20, 2026 09:45 PM
அ நிறம் | அளவு
சிங்கபெருமாள் கோவில்: சிங்கபெருமாள் கோவில் அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றபோது, புறநகர் மின்சார ரயில் மோதியதில் 16 வயது மாணவி, யுவஸ்ரீ படுகாயமடைந்தார்.
சிங்கபெருமாள் கோவில் அடுத்த மெல்ரோசாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் யுவஸ்ரீ. இவர் மறை மலை நகரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் – 1 படித்து வருகிறார். இன்று (நவ.,20) மாலை சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையம் வந்த இவர், திருத்தேரி ரயில்வே கேட் இடையே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றார். அப்போது, செங்கல்பட்டில் இருந்து சென்னை கடற்கரை நோக்கி சென்ற புறநகர் மின்சார ரயில் இவர் மீது மோதியது.
இதில், படுகாயமடைந்த மாணவியை சிங்கபெருமாள் கோவில் ரயில்வே போலீசார் மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை யில் சேர்த்தனர். இந்த விபத்து குறித்து செங்கல்பட்டு ரயில்வே போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.