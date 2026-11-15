ஜூனியர் வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் பங்கேற்க பள்ளிகளுக்கு அழைப்பு
ஜூனியர் வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் பங்கேற்க பள்ளிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:04 PM
சென்னை: சென்னையில் நடைபெற உள்ள, மாநில அளவிலான ஜூனியர் வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்க, பள்ளிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை, அண்ணாநகர் அரிமா சங்கம் மற்றும் சாந்தோம் மேல்நிலை பள்ளி இணைந்து, பள்ளிகள் இடையிலான வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை நடத்துகின்றன.
14 வயதுக்கு உட்பட்ட பிரிவில், மாநில அளவில் நடக்கும் இப்போட்டியில் பங்கேற்க விருப்பம் உள்ள பள்ளிகள், நவ., 19க்குள் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
போட்டி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூறியதாவது:
சாந்தோம் மேல்நிலை பள்ளி மைதானத்தில், நவ., 21 மற்றும் 22 ஆகிய இரு நாட்கள் வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளது.
இருபாலர் அணிகளுக்கான இப்போட்டியில், ஆண்கள் பிரிவில் 24 அணிகள், பெண்கள் பிரிவில் 20 அணிகள் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படும்.
போட்டிக்காக ஐந்து பிரத்யேக ஆடுகளங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 78 போட்டிகள் நடத்தப்படும்.
முதல் மூன்று இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளுக்கு, சான்றிதழுடன் ரொக்க பரிசு வழங்கப்படும். கூடுதல் விபரங்களுக்கு 99623 97171 மற்றும் 98412 10001 ஆகிய மொபைல் போன் எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.