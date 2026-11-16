கோகுலம் பொது பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

ADDED : நவ 15, 2026 07:09 PM
செங்கல்பட்டு: நென்மேலி ஸ்ரீகோகுலம் பொது பள்ளியில், அறிவியல் கண்காட்சி நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
செங்கல்பட்டு, நென்மேலி ஸ்ரீ கோகுலம் பொதுப்பள்ளி வளாகத்தில், ‘ப்ரக்ரிதி – 2006’ தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல், கணிதம், சமூக அறிவியல் ஆகிய ஐந்து துறைகளின் சார்பில்
அறிவியல் கண்காட்சி நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
இக்கண்காட்சியை ஜெர்மனியின் கீல் நகரில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற கடல்சார் ஆராய்ச்சி மையத்தின் முன்னாள் விஞ்ஞானியும், பேராசிரியருமான நாராயணன் தொடங்கி வைத்தார்.
இக்கண்காட்சியில், அனைத்து துறைகளின் சார்பில், பல்வேறு அரங்குகள் அமைத்திருந்தனர்.
ஒவ்வொரு துறையிலும் மாணவர்கள் தங்களது திறமைகளையும் அறிவையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் புதுமையான புகைப்புகள், செயல்விளக்கங்கள், மாதிரிகள் மற்றும் கலைப்படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தினர்.
இந்நிகழ்வில், கடல்சார் ஆராய்ச்சி மையத்தின் ஆராய்ச்சியாளர் சுமித்ரா கண்ணன் பேசியதாவது:
கண்காட்சியில் இடம் பெற்றவை அனைத்தும் மாணவர்களின் ஆவர்வத்தையும், முயற்சியையும் பாராட்டுகிறேன். அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சித்துறைகளில், மாணவர்கள் தொடர்ந்து, சாதனை படைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
இக்கண்காட்சியில், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் பார்வையிட்டனர். கண்காட்சி ஏற்பாடுகளை, பள்ளியின் துணைத்தலைவர்கள் பிரவின், லிஜிஷா பிரவின், பள்ளியின் முதல்வர் சங்கரநாராயணன் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.