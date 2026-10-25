அரசு பள்ளிகளில் மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் தேர்வு
அரசு பள்ளிகளில் மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் தேர்வு
ADDED : அக் 24, 2026 05:47 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இயங்கும் 809 அரசு பள்ளிகளில், பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் இன்று (அக்.,24), தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
செங்கல்பட்டு வருவாய் மாவட்டத்தில், செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம் ஆகிய இரு கல்வி மாவட்டங்கள் உள்ளன. மாவட்டத்தில், அரசு தொடக்கப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, உயர் நிலைப்பள்ளி, மேல் நிலைப்பள்ளி என மொத்தம் 809 பள்ளிகள் உள்ளன.
இங்கு, பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம், கடந்த 19ம் தேதியுடன் முடிந்தது.
அதை தொடர்ந்து 2026 –28ம் ஆண்டிற்கு, பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்யும் பணி மாவட்டம் முழுதும் இன்று, நடந்தது.
இந்த குழுவில், தலைமையாசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள், 14 பெற்றோர்கள், சுய உதவி குழுனர், தன்னார்வலர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
அதன் பின், சென்னேரி அரசு நடுநிலை பள்ளியில், புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களுக்கு, முதன்மை கல்வி அலுவலர் திருவளர்செல்வி சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.