பட்டியலின மக்களுக்கு சேவை செய்தோர் விருது பெற செங்கை கலெக்டர் அழைப்பு
பட்டியலின மக்களுக்கு சேவை செய்தோர் விருது பெற செங்கை கலெக்டர் அழைப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 11:06 PM
செங்கல்பட்டு: பட்டியலின மக்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்காக தொண்டாற்றியவர்கள், 2026- –- 27ம் ஆண்டிற்கான அம்பேத்கர் விருதை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் கூறியதாவது:
பட்டியலின மக்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்காகவும், அவர்களின் சமூக பொருளாதார மற்றும் ஒட்டுமொத்த உயர்வுக்காக தொண்டாற்றியவர்களுக்கு, 2027ம் ஆண்டு திருவள்ளுவர் தினத்தன்று ‘அம்பேத்கர் விருது’ வழங்கப்பட உள்ளது.
தகுதியானோர், செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தின் முதல் தளத்தில், ‘சி’ பிளாக்கில் உள்ள மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இந்த விருதை பெற விரும்புவோர் தங்கள் விண்ணப்பத்தில், பட்டியலின மக்களுக்காக ஆற்றியுள்ள தொண்டுகள் குறித்து ஆவணங்கள், சான்றுகள் ஆகியவற்றை இணைத்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் வரும் 30ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.