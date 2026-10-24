ஆக்கிரமிப்புகளால் கழிவுநீர் கால்வாய் பணி பாதிப்பு

UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:09 PM
மதுராந்தகம்:
மதுராந்தகம் பார்த்தசாரதி கோவில் தெரு சாலையை தனி நபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதால், கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம் அருளாலீஸ்வரர் கோவில் அருகே, பார்த்தசாரதி கோவில் தெரு உள்ளது. இந்த தெருவின் வலது புறத்தில், மழைக்காலங்களில் தேங்கும் கழிவுநீர், வெளியேற முடியாமல் தெருவில் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வந்தது.
இதனால், கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதையடுத்து, நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் 1.80 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 800 மீட்டர் நீளத்திற்கு கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி தொடங்கியது. தற்போது, 500 மீட்டர் கால்வாய் அமைக்கும் பணி முடிந்தது.
ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படாததால், 300 மீட்டர் நீளத்திற்கு கால்வாய் அமைக்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், மழைக்காலங்களில் கழிவுநீர் வெளியேற வழியின்றி குடியிருப்புகளில் தேங்கி நிற்கும் நிலை உள்ளது.
எனவே, நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, கால்வாய் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வே ண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.