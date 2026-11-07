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குடியிருப்புக்குள் புகுந்த மலைப்பாம்பு: மக்கள் பீதி
குடியிருப்புக்குள் புகுந்த மலைப்பாம்பு: மக்கள் பீதி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:00 PM
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வண்டலுார்: வண்டலுார் உயிரியல் பூங்காவிலிருந்து வெளியேறி, குடியிருப்பு பகுதிக்குள் மலைப்பாம்பு புகுந்ததால், பொதுமக்கள் பீதியடைந்தனர்.
வண்டலுார் – ஜி.எஸ்.டி., சாலை அருகில் உள்ள வேம்புலி அம்மன் கோவில் தெரு உள்ளது. இப்பகுதியில், 20 அடி நீளமுள்ள மலைபாம்பு, வண்டலுார் உயிரியல் பூங்காவிலிருந்து வெளியேறி குடியிருப்புக்குள் ஊர்ந்து வந்தது. இதை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். தகவலறிந்து வந்த வனத்துறையினர், மலை பாம்பை பத்திரமாக மீட்டு சென்றனர்