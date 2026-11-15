கந்தசுவாமி கோவிலில் நாளை சூரசம்ஹாரம்

UPDATED : நவ 14, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் நாளை(நவ.15), சூரசம்ஹார வைபவம் நடைபெறுகிறது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் இந்தாண்டு சஷ்டி விழா கடந்த 10ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
பிரதான விழாவான சூரசம்ஹார வைபவம் நாளை மாலை 6:00 மணிக்கு கோவில் கிழக்கு முகப்பில் விமரிசையாக நடைபெறுகிறது.
திருப்போரூர் கிழக்கு மாடவீதி வரை விரட்டி சென்று கெஜமுகன், பானுகோபன், அஜமுகி, தாருகன், சிங்கமுகன் ஆகியோரை வீரபாகு வேடமனிந்த குழுவினர் மற்றும் சிறுவர்கள் வதம் செய்வர்.
அதைதொடர்ந்து கந்தபெருமான் வெள்ளி குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி, சூரபத்மனை விரட்டி சென்று வதம் செய்வார்.
கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் இவ்விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி ஐந்தாம் நாள் உத்சவம் இன்று நடந்தது. இதில்,கந்தபெருமான் வள்ளி - தெய்வானையுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில், பல்லக்கு உற்சவத்தில் எழுந்தருளி மாடவீதியில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து, உற்சவர் கந்தசுவாமிக்கு லட்சார்ச்சனை விழா நடந்தது.
முன்னதாக, நவ.13 இரவு பூத வாகனத்தில் கந்தபெருமான் வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.