பெருக்கரணை மரகத முருகர் சிலை தரிசனத்திற்கு சிறப்பு ஏற்பாடு
பெருக்கரணை மரகத முருகர் சிலை தரிசனத்திற்கு சிறப்பு ஏற்பாடு
UPDATED : அக் 15, 2026 05:46 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
பெருக்கரணை மரகத பால தண்டாயுதபாணி கோவிலில் உள்ள மரகத முருகர் சிலை, கந்த சஷ்டி விழாவிற்காக தரிசனத்திற்கு சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பெருக்கரணை மரகத பாலதண்டாயுதபாணி கோவிலில் கடந்த செப்டம்பரில் காணமல் போன, மரகத முருகர் சிலை போலீசாரால் மீட்கப்பட்டு, கோவில் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
கோவில் நிர்வாகத்தின் மூலமாக, பாதுகாப்பு அறையில் இருந்த மரகத முருகர் சிலை, நேற்று, அதிகாலை 4:30 மணிக்கு மேல் பிரம்ம முகூர்த்த வேளையில், மூலவர் சன்னதியில் தற்காலிகமாக சிறிய பீடம் அமைத்து சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. வரும் நவ.17 ம் தேதி வரை, கந்த சஷ்டி விழாவிற்காக பக்தர்கள் தரிசனம் செய்யும் வகையில் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கந்த சஷ்டி முடிந்த பின் மீண்டும் கோவில் நிர்வாகத்தின் மூலமாக, கோவில் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பு அறையில், சயன கோலத்தில் மரகத முருகர் வைக்கப்படுவார்.
விரைவில், மீண்டும் கருவறையில் பிரதிஷ்டை செய்து, நிரந்தரமாக தரிசனம் செய்யும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் என, கோவில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர் .