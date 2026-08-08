/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ ரேஷன் கடைகளில் சிறப்பு முகாம்
ADDED : ஆக 08, 2026 01:51 AM
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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் இன்று, நாளை தங்கள் கை விரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என, கலெக்டர் வீரப்பன் அறிவித்துள்ளார்.
கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
அந்தியோதயா அன்ன யோஜவா திட்ட ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ளோர், தங்கள் ஆதார் விவரங்களை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மின்னணு ரேஷன் கார்டுகளில் இணைத்துள்ள அனைத்து பயனாளிகளின் விரல் ரேகை பதிவும் அவசியம்.
மாவட்டத்தில் இதுவரை 93.9 சதவீதம் பயனாளிகளின் விரல் ரேகை சரிபார்ப்பு நிறைவடைந்து உள்ளது.
பதிவு செய்யாத நபர்கள், இன்று மற்றும் நாளை நடக்கும் சிறப்பு முகாமில் தங்கள் கை விரல் ரேகையை பதிவு செய்யலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.