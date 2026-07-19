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﻿ பழங்குடியினர் சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பிக்க சிறப்பு முகாம்

﻿ பழங்குடியினர் சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பிக்க சிறப்பு முகாம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:21 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:21 AM

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செங்கல்பட்டு: பழங்குடியினர் நலவாரிய அட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு சான்றிதழ்களுக்கு, இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்க, சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளதாக, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

கலெக்டர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகம் வாயிலாக, பழங்குடியினர் நலவாரிய அட்டை, நரிக்குறவர் நலவாரிய அட்டை, ஜாதி சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை மற்றும் வாக்காளர் அட்டையை இணைய வழியில் பெற, சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது.

இந்த சிறப்பு முகாம், தாம்பரம் மாநகராட்சி, செங்கல்பட்டு நகராட்சி ஆகிய பகுதியில் நேற்று நடைபெற்றது.

அதேபோல் திருக்கழுக்குன்றம் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் 15ம் தேதியும், திருப்போரூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் ஆக., 1ம் தேதியும், 8ம் தேதி மதுராந்தகம் தாசில்தார் அலுவலகத்திலும், 16ம் தேதி செய்யூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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