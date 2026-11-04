ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னர்

UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 08:54 PM
‘யு – 17’ டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்
மாவட்ட அணியில் வாய்ப்பு
தமிழ்நாடு டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், மாநில அளவில் சப் – ஜூனியருக்கான டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் போட்டிகள், வரும் 14 மற்றும் 15ம் தேதிகளில், கோவையில் நடக்க உள்ளன. இப்போட்டிகளுக்கான மாவட்டத் தேர்வு போட்டி, பள்ளிக்கரணையில் உள்ள ஏ.கே.ஜி., பப்ளிக் பள்ளியில் நாளை பிற்பகல் 3:00 முதல் 5:00 மணி வரை நடக்க உள்ளது. இதில், 17 வயதுக்கு உட்பட இருபாலரும் பங்கேற்கலாம்.
சாதனை மாணவர்களுக்கு
ரூ.23 லட்சம் ரொக்க பரிசு
ஜப்பானில் நடந்த 20வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் எஸ்.ஆர்.எம்., மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவி பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தனர். மேலும், 2025 – -26ம் கல்வியாண்டில், இக்கல்வி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த மூன்று மாணவர்கள், செஸ் போட்டியில் ‘கிராண்ட் மாஸ்டர்’ பட்டம் பெற்றுள்ளனர். இவர்களைக் கவுரவிக்கும் விழா, கிண்டியில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதில், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை வேந்தர் பாரிவேந்தர் பங்கேற்று, மொத்தம் 23 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசுகளை வழங்கினார்.