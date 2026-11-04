திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயில் மீது கல் வீச்சு சென்னையில் மர்ம நபர்கள் அட்டூழியம்: உதவி ஓட்டுநர் பலத்த காயம்
திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயில் மீது கல் வீச்சு சென்னையில் மர்ம நபர்கள் அட்டூழியம்: உதவி ஓட்டுநர் பலத்த காயம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:06 PM
சென்னை: சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து திருவனந்தபுரத்திற்கு புறப்பட்ட விரைவு ரயிலில், கற்கள் வீசி மர்ம நபர்கள் அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டனர். இதில், இன்ஜின் கண்ணாடி உடைந்து, உதவி ஓட்டுநராக பணியில் இருந்த விதுன் என்பவர், தலையில் பலத்த காயமடைந்தார்.
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்துக்கு மெயில் விரைவு ரயில் நேற்று முன்தினம் இரவு 7:30 மணிக்கு புறப்பட்டது.
இந்த ரயிலை ஈரோடு பிரிவைச் சேர்ந்த லோகோ பைலட் சரவணன் மற்றும் உதவி லோகோ பைலட் விதுன் ஆகியோர் இயக்கினர்.
ரயில் வியாசார்பாடி ரயில் நிலையத்தைக் கடந்து சென்றபோது, தண்டவாளத்தின் ஓரத்தில் இருந்து மர்ம நபர்கள் சிலர், ரயில் மீது திடீரென கற்களை வீசி, அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதில், ரயிலின் இன்ஜின் முன்பக்க கண்ணாடி, பயங்கர சத்தத்துடன் உடைந்தது. மேலும், உதவி லோகோ பைலட் விதுன் தலையில் பட்டு, பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
ரத்தம் கொட்டிய நிலையிலும், இருவரும் சாதுர்யமாகச் செயல்பட்டு இரவு 7:40 மணியளவில் பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அவசரமாக ரயிலை நிறுத்தினர். இது குறித்து, ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் மற்றும் ரயில்வே அதிகாரிகள் விதுனை மீட்டு, பெரம்பூர் ரயில்வே மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, மாற்று உதவி லோகோ பைலட் உடனடியாக வரவழைக்கப்பட்டு, இன்ஜினில் பொறுப்பேற்றார்.
அதன் பின், ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக இரவு 8:35 மணியளவில் திருவனந்தபுரம் மெயில் ரயில் பெரம்பூர் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றது. இந்த சம்பவம் குறித்து, பெரம்பூர் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, கல் வீச்சில் ஈடுபட்டவர்களை தேடி வருகின்றனர்.