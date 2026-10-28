3 பேரை கடித்து குதறிய தெரு நாய்: வண்டலுார் பகுதி மக்கள் அச்சம்
3 பேரை கடித்து குதறிய தெரு நாய்: வண்டலுார் பகுதி மக்கள் அச்சம்
ADDED : அக் 27, 2026 09:39 PM
கீரப்பாக்கம்: கீரப்பாக்கம், நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு குடியிருப்பில், தெரு நாய் ஒன்று, நேற்று மூன்று பேரை கடித்து குதறியதால் அங்கு வசிப்போர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
வண்டலுார் அடுத்த கீரப்பாக்கம் ஊராட்சியில், தமிழ்நாடு நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள 1,260 வீடுகள் உள்ளன. இக்குடியிருப்புக்கு இதுவரை சுற்றுச்சுவர் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், சுற்று வட்டார பகுதியில் 20க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றி திரிகின்றன. இந்த தெரு நாய்கள் குடியிருப்புக்குள் புகுந்து, அங்கு வசிப்போரை அடிக்கடி கடித்து காயப்படுத்துவது, வாடிக்கையாகி வருகிறது.
இந்நிலையில், குடியிருப்பு வளாகத்திற்குள் சுற்றித்திரிந்த தெரு நாய்களில் ஒன்று, நேற்று காலை மூன்று பேரை கடித்து குதறியது. காயமடைந்த மூவரும் அருகில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார்மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் வெளியே செல்லவே அசப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
குடியிருப்பு வளாகத்தை சுற்றிலும் சுவர் அமைக்காததால் ஏராளமான தெரு நாய்கள் குடியிருப்புக்குள் புகுந்து, அதிக அளவில் குட்டிகள் போட்டு இனப்பெருக்கம் செய்து வருகின்றன.
இதனால் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று ஒரே நாளில் மூன்று பேரை தெரு நாய் கடித்து குதறியுள்ளது. இதனால், குழந்தை களை வெளியே விளையாட அனுப்பவே அச்சமாக உள்ளது. பணிக்கு செல்வோரும் அச்சத்துடனே சென்று வருகின்றனர். குடியிருப்பை சுற்றி சுற்றுசுவர் அமைக்க கோரி துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் புகாரளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதுவரை இப்பகுதியில் 20க்கும் மே ற்பட்டோர் நாய்க்கடியால் படுகாயமடைந்துள்ளனர். சிறுவர்கள் நான்கு பேரை இரு மாதங்களுக்கு முன் தெரு நாய்கள் கடித்து குதறியுள்ளன.
நாய்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், குழந்தைகள், பள்ளி மாணவர்கள், கர்ப்பிணியர் என அனைத்து தரப்பினரும் அச்சத்துடன் வாழும் சூழல் உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.