பூங்காவில் தெரு நாய்கள் :பொதுமக்கள் அச்சம்

UPDATED : ஆக 08, 2026 04:13 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 04:00 PM
திருக்கழுக்குன்றம்:திருக்கழுக்குன்றம் அருகே ருத்ரான் கோவில் தெருவில் உள்ள பூங்காவில் கூட்டமாக சுற்றித்திரியும் தெருநாய்கள், விரட்டி கடிப்பதால் நடைபயிற்சி செய்ய வரும் மக்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
திருக்கழுக்குன்றம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ருத்ரான் கோவில் தெருவில் கடந்தாண்டு 1.10 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நவீன சிறுவர் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது. இந்த பூங்காவில் பெரியோருக்கான உடற்பயிற்சி கூடம், 20க்கும் மேற்பட்ட அமரும் இருக்கைகள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு உபகரணங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சங்குதீர்த்தகுள தெற்கு தெரு, ருத்ரான் கோவில் தெரு, திரவுபதி அம்மன் கோவில் தெரு, வடக்கு தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசிப்போர் இங்கு காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் உடற்பயற்சி செய்து வருகின்றனர். சிறுவர்களும் விளை
இந்நிலையில், பூங்கா மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், ஏராளமான தெரு நாய்கள் சுற்றித்திரிகின்றன. சில நாய்கள் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
பூங்காவை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் திரியும் தெரு நாய்கள், விளையாட வரும் குழந்தைகளை கடிக்க துரத்துகின்றன. கடந்த ஐந்து மாதங்களில் நான்கு குழந்தைகள் உட்பட 15க்கும் மேற்பட்டோர் நாய்க்கடியால் படுகாயமடைந்துள்ளனர். இதில், இருவர் ரேபிஸ் நோய் பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர்.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள், ருத்ரான் கோவில் தெருவில் சுற்றித்திரியும் நாய்களை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.