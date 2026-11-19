திணறல்! பாதாள சாக்கடை பள்ளங்களால் செங்கை மக்கள்... நீதிமன்ற வழக்கால் ரூ.188 கோடி பணி முடக்கம்
திணறல்! பாதாள சாக்கடை பள்ளங்களால் செங்கை மக்கள்... நீதிமன்ற வழக்கால் ரூ.188 கோடி பணி முடக்கம்
UPDATED : நவ 17, 2026 09:06 PM
ADDED : நவ 17, 2026 09:00 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு நகராட்சி பகுதிகளில், பாதாள சாக்கடை பணிகளுக்கு தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் முறையாக மூடப்படாததால், அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம் அடைகின்றனர். அரசு மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைப்பதற்கு எதிராக, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டதால், 188 கோடி ரூபாய் திட்டப்பணி முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு நகராட்சியில், 2011 கணக்கெடுப்பின்படி, 11,285 வீடுகளில், 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இங்கு, 61.46 கி.மீ., நீள சாலைகள், 62.67 கி.மீ., நீள வடிகால்வாய்கள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
நகராட்சி மேற்கு பகுதி மேடாகவும், கிழக்கு பகுதியில், கொளவாய் ஏரி தாழ்வாகவும் அமைந்துள்ளன. மழைநீர் வடிகால்வாய் வாயிலாக பல ஆண்டுகளாக, மழைநீர் கொளவாய் ஏரிக்கு செல்கிறது.
குறிப்பாக, செங்கல்பட்டு நகரில் உள்ள வீடுகள், தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் உணவகங்களில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், திறந்தவெளி மழைநீர் வடிகால் வழியாக சென்று கொளவாய் ஏரியில் கலக்கிறது. இங்கிருந்து, பாலாற்றுக்கு செல்வதால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கிறது.
இதனால், கொசு உற்பத்தி பெருகி குடியிருப்பு மக்களுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
இதை தவிர்க்க, பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும் என, நீண்ட காலமாக அரசிடம் தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பினர் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்கு மத்திய – மாநில அரசுகள் பங்களிப்புடன், 188.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.
சென்னை குடிநீர் வாரியம் சார்பில், பணிகள் தொடங்கின. ஆங்காங்கே சாலையோரம் பாதாள சாக்கடைக்காக பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டன.
ஆத்துார் கிராமத்தில், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க, 8 ஏக்கர் அரசு மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
இதற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டதால், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணி, மூன்று ஆண்டுகளாக முடங்கியுள்ளது.
அதன்படி, 2024ம் ஆண்டு தொடங்கிய பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணி, ஜே.சி.கே நகர், நத்தம், மேட்டு தெரு, வேதாச்சலம் நகர், அனுமந்த புத்தேரி, அழகேசன் நகர், அண்ணா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முடிவடைந்துள்ளன. பிற இடங்களில் மந்தகதியில் நடந்து வருகிறது.
இத்திட்டத்திற்காக சாலை நடுவே தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் முறையாக மூடப்படாததால், செங்கல்பட்டு நகரம் முழுதும் குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளது. இதனால், அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து, வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை, நகராட்சியும், குடிநீர் வாரியமும் மூடாமல் விட்டுவிட்டன. அனுமந்த புத்தேரி, அழகேசன் நகர், குண்டூர் பகுதிகளில் கார், சரக்கு வாகனங்களின் டயர்கள், பள்ளங்களில் சிக்குவது தொடர்கதையாக உள்ளது.
மாணவ – மாணவியரும் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
செங்கல்பட்டு நகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பாதாளசாக்கடை திட்ட பணிகள் அனைத்தும், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த பணிகளுக்கும் நகராட்சிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. சாலையில் குழாய் பதிப்புக்காக தோண்டப்பட்டுள்ள பள்ளங்களை, குடிநீர் வாரியம்தான் சீரமைத்து தர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
நகராட்சி பகுதியில், பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் குழாய் பதிக்கும் பெரும்பாலான பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது. உயர்நீதிமன்ற வழக்கால்ல, ஆத்துாரில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணி முடங்கியுள்ளது. அதற்கு தீர்வு கண்ட பின், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கான பணிகள் தொடங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, வருவாய் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ஆத்துார் கிராமத்தில் உள்ள 8 ஏக்கர் மேயக்கால் புறம்போக்கு நிலம், கால்நடை பராமரிப்பு துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்த நிலத்தை அரசு எடுத்தால், இரு மடங்கு மாற்று நிலத்தை அரசு வழங்க வேண்டும்.
மாற்று நிலம் வழங்க இடமில்லாததால், செய்யூர் தாலுகா, பெரியவெளிக்காடு கிராமத்தில் மாற்று இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு இடங்களையும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி, சமீபத்தில் ஆய்வு செய்தார். விரைவில் சிக்கல் தீரும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.