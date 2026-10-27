மாடியில் இருந்து குதித்து மாணவி தற்கொலை முயற்சி

UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
மறைமலைநகர்: பொத்தேரியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், ரூபாஸ்ரீ, 19 என்ற கல்லுாரி மாணவி தற்கொலைக்கு முயன்றது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ரூபாஸ்ரீ, 19,
இவர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பொத்தேரியில் தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்கி, அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் பல்கலையில் பயின்று வருகிறார்.
கடந்த வாரம்பல்கலை கேம்பஸில் நடந்த நேர்காணலில், பங்கே ற்றார். அதில், இவர் தேர்வாகவில்லை. இதனால் மன அழுத்தத்தில் இருந்து வந்த அவர், நேற்று முன்தினம் இரவு மாணவி தங்கியிருந்த
3வது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார்.
அங்கிருந்தோர் அவரை மீட்டு அருகில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம்., மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
கால்கள், முகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட நிலையில் மாணவிக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மறைமலை நகர் போலீசார் வழக்குபதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.