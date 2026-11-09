வேன் மோதி மாணவி பலி

ADDED : நவ 04, 2026 08:08 PM
திருப்போரூர்: கேளம்பாக்கம் அருகே சாலையை கடக்க முயன்றபோது வேன் மோதியதில், இவாஞ்சலின், 19 என்ற மாணவி உயிரிழந்தார்.
திருப்போரூர் ஒன்றியம், கேளம்பாக்கம் அடுத்த கழிப்பட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்
இவாஞ்சலின், 19; கல்லுாரி மாணவி. இவர் இன்று (நவ.,4) மதியம், கல்லுாரியில் தேர்வு முடிந்து, ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் வீட்டிற்கு நடந்து சென்றுக்கொண்டிருந்தார்.
கழிப்பட்டூர் அருகே சாலையை கடக்க முயற்சித்தபோது, அவ்வழியாக வேகமாக சென்ற வேன், இவாஞ்சலின் மீது மோதியது. இதில் படுகாயமடை ந்த அவரை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு
கேளம்பாக்கம் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்ததில், இவாஞ்சலின் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், வழக்கு பதிந்து விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு தப்பிய வேன் ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.