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'ரீல்ஸ்' வீடியோ எடுத்த மாணவி தாய் கண்டித்ததால் தற்கொலை
'ரீல்ஸ்' வீடியோ எடுத்த மாணவி தாய் கண்டித்ததால் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:37 AM
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திருப்போரூர்: திருப்போரூர் அடுத்த கீழக்கோட்டையூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் 16 வயது சிறுமி. அரசு பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வந்தார்.
இவர் நேற்று முன்தினம் மாலை, வீட்டில் இருந்த போது, தன் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கில் ரீல்ஸ் வீடியோ பதிவிட்டுள்ளார். இதை பார்த்த அவரது தாய் கண்டித்தாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் மனமுடைந்த மாணவி வீட்டின் அருகில் இருந்த குடிசைக்குள் தற்கொலை செய்துகொண்டார். தாழம்பூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.