மத்திய அரசு கல்வி உதவித்தொகை பெற மாணவ – மாணவியர் விண்ணப்பிக்கலாம்
மத்திய அரசு கல்வி உதவித்தொகை பெற மாணவ – மாணவியர் விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:54 PM
செங்கல்பட்டு: ‘பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சீர்மரபினர் பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள், மத்திய அரசின் கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்’ என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்படுவதாவது:
இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய சீர்மரபினர் பிரிவுகளை சேர்ந்த மாணவ – மாணவியருக்கு மத்திய அரசு சார்பில் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், இந்தாண்டு பிரதமர் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தில் பயன்பெ ற விரும்பும் மாணவ – மாணவியர், http;//scholarships.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இத்திட்டத்தில், ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவ – மாணவியருக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
கல்வி மற்றும் விடுதி கட்டணமாக ஆண்டுக்கு ஒன்பது 10ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ – மாணவியருக்கு ,75 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும்.
அதேபோல், பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 பயிலும் மாணவ – மாணவியருக்கு 1.25 லட்சம் ரூபாய் வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படும். உதவித்தொகை பெற விரும்பும் மாணவ – மாணவியர் நவ., 30ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பின், கல்வி நிறுவனங்கள் சரிபார்த்து , டிச., 15ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.