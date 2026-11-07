/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/1,330 குறள்கள் ஒப்புவித்த மாணவியருக்கு பாராட்டு
ADDED : நவ 05, 2026 08:30 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்போரூர்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இன்று (நவ.,5) திருக்குறள் முற்றோதல் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இந்த போட்டியில், திருப்போரூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி மாணவி யாழினி, 14;
தண்டலம் ஜே.எஸ்., குளோபல் பள்ளி மாணவி சாய் சரண்யா, 14 ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இருவரும் 1,330 குறள்களை மனப்பாடம் செய்து ஒப்புவித்தனர். அவர்களுக்கு சில நாட்களுக்கு முன் 15 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை, சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
அதைதொடர்ந்து, திருப்போரூர் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜயராஜ், இரு மாணவியரையும் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.