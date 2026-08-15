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புறநகர் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் கூடுதலாக 7 நடைமேம்பாலங்கள் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு

புறநகர் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் கூடுதலாக 7 நடைமேம்பாலங்கள் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு

UPDATED : ஆக 15, 2026 03:56 AM

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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UPDATED : ஆக 15, 2026 03:56 AM ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM

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மறைமலை நகர்:செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் விடுபட்ட பகுதிகளில் பாதசாரிகள் கடக்க இரும்பு நடைமேம்பாலம் அமைக்க சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.



சென்னை -- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்த சாலை தென் மாவட்டங்களை இணைக்கும் முக்கிய சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலையில், இரும்புலியூர் -- வண்டலுார் வரை 2.30 கி. மீ., தூரம் 20.77 கோடி ரூபாயிலும், வண்டலுார் -- கூடுவாஞ்சேரி 5.30 கி.மீ., துாரம் உள்ள சாலை 44.48 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும், கூடுவாஞ்சேரி, செட்டிபுண்ணியம் - மகேந்திரா சிட்டி வரை 13.30 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 209.32 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

அதன் பின் வண்டலுார் இரணியம்மன் கோவிலில் இருந்து செட்டி புண்ணியம் வரை மொத்தம் 14 இடங்களில் நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பாதசாரிகளுக்கு நடைமேம்பாலங்கள் அமைக்க அறிக்கை தயாரித்து நெடுஞ்சாலை துறை ஆணையத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இதையடுத்து சிங்கபெருமாள் கோவில், மறைமலை நகர், காட்டாங்கொளத்துார், தைலாவரம் உள்ளிட்ட ஏழு இடங்களில், ஆறு மாதங்களுக்கு முன் 13.59 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட நடைமேம்பாலம் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.

மேலும் விடுபட்ட திருத்தேரி, பேரமனுார், கீழக்கரணை, கூடுவாஞ்சேரி உள்ளிட்ட மற்ற பகுதிகளிலும் நடைமேம்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறியதாவது:

தேசிய நெடுஞ்சாலையில், தாம்பரம் -- செங்கல்பட்டு வரை 28 கி.மீ., துாரத்தில் தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.

இந்த இடைப்பட்ட பகுதிகளில் வண்டலுார், தைலாவரம், காட்டாங்கொளத்துார், மறைமலை நகர், சிங்கபெருமாள் கோவில் ஆகிய முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன.

குறிப்பாக கிளாம்பாக்கம் புறநகர் பேருந்து நிலையம், காட்டாங்கொளத்துார் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், மறைமலை நகர் நகராட்சி அலுவலகம், மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், மின்வாரிய அலுவலகம் மற்றும் பள்ளி கல்லுாரிகள் உள்ளிட்டவை உள்ளன.

இந்த பகுதிகளை சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள், அத்தியாவசிய பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைக்கு, ஜி.எஸ்.டி., சாலையைக் கடந்து சென்று வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, வண்டலுார் உயிரியல் பூங்கா மற்றும் பொத்தேரியில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம்., கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைக்கு, தினமும் ஏராளமானோர் தேசிய நெடுஞ்சாலையின் குறுக்கே கடந்து சென்று வருகின்றனர்.

நெடுஞ்சாலையில் செல்லும் வாகனங்களால், கடந்த 7 மாதங்களில் 700க்கும் மேற்பட்ட விபத்துக்கள் நடந்துள்ளன. இதில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். கடந்த 4 ஆண்டுகளில் சாலையை கடக்க முயன்ற 50க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

எனவே விடுபட்ட பகுதிகளில் 'லிப்ட்' எனும் மின் துாக்கி வசதியுடன் இரும்பு நடைமேம்பாலம் அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் நடைமேம்பாலங்களில் 'லிப்ட்' அமைக்கப்பட்டுள்ளது. காட்டாங்கொளத்துார், பொத்தேரி, சிங்கபெருமாள் கோவில், மறைமலை நகர் பகுதியில் உள்ள நடைமேம்பாலத்தில் 'லிப்ட்' பொருத்தப்பட்டு மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மற்ற இடங்களில் இரும்பு நடைமேம்பாலம் அமைக்க உயரதிகாரிகளுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

பேட்டி ஜி.எஸ்.டி., சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது முதல் விபத்து நடைபெறாத நாட்கள் இல்லை. முதியோர் பெண்கள், குழந்தைகள் 100 அடிக்கு அகலமாக உள்ள இந்த சாலையை கடக்க சிரமப்படுகின்றனர். எனவே முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில் நடைமேம்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆர்.சுகுமார், சிங்கபெருமாள் கோவில்


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