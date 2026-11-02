புறநகர் பகுதி ஏரிகளில் ரசாயன கழிவுநீர் கலந்து அட்டூழியம்: குடிநீராக பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு தொற்று அபாயம்
புறநகர் பகுதி ஏரிகளில் ரசாயன கழிவுநீர் கலந்து அட்டூழியம்: குடிநீராக பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு தொற்று அபாயம்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:54 PM
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகளில், அப்பகுதி தொழிற்சாலைகள், குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும், ரசாயனம் கலந்த கழிவுநீர் கலக்கப்பட்டு வருகிறது. அதனால், நிலத்தடி நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டு, அப்பகுதி மக்கள் தொற்று நோய் பரவும் அபாயத்தில் உள்ளனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட புறநகர் பகுதிகளில், செங்கல்பட்டு, மறைமலை நகர், நந்திவரம் – கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சிகள் மற்றும் காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட, 39 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
இங்கு, நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் 69 பெரிய ஏரிகளும், ஊரக வளர்ச்சி துறை கட்டுப்பாட்டில் சிறிய ஏரிகள் மற்றும் தாங்கல் ஏரிகளும் உள்ளன.
இதில், வளர்ந்து வரும் பகுதிகளான சிங்கபெருமாள்கோவில், காட்டாங்கொளத்துார், மறைமலை நகர், கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் தொழிற்சாலைகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
கடந்த 20 ஆண்டுகளில், பல நுாறு ஏக்கர் பரப்பளவில், விவசாய நிலங்கள் வீட்டு மனைகளாக மாறியுள்ளன.
பல்வேறு தனியார் கட்டுமான நிறுவனங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டி விற்பனை செய்து வருகின்றன.
இந்த பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், முறையாக சுத்திகரிப்பு செய்யப்படாமல், அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகளில் விடப்படுகிறது.
இதில், மறைமலை நகர் நின்னக்கரை ஏரி, காட்டாங்கொளத்துார் ஏரி, பொத்தேரி பெரிய ஏரி, திருத்தேரி போன்ற ஏரிகளில், கழிவுநீர் காரணமாக, ஆண்டு முழுதும் வற்றாமல் நிரம்பியே உள்ளது.
அதேபோல், கொளத்துார் குப்பை கிடங்கில் இருந்து, மழைக்காலங்களில் வெளியேறும் கழிவுநீர், கொளத்துார் ஏரியில் நேரடியாக கலக்கிறது. இதனால், நிலத்தடி நீர் சுகாதாரம் பாதிக்கும் சூழல் உள்ளது.
தொழிற்சாலைகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் கழிவுநீர் மேலாண்மை குறித்து, மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் முறையாக ஆய்வு செய்வது இல்லை என, பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இது குறித்து பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள பெரும்பாலான ஏரிகள், துார்வாரப்படாமல் உள்ளன. தனியார் நிறுவனங்களின் சமூக பாதுகாப்பு நிதி மற்றும் மாநில அரசின் நிதிகளில் இருந்து துார்வாரப்பட்டதாக, கணக்கு மட்டும் காட்டப்பட்டு உள்ளது.
தொழிற்சாலைகள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்படும் போது, கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது.
ஆனால், பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் இதை பின்பற்றுவது இல்லை. இதன் காரணமாக, ஏரிகள் வீணாகி வருகின்றன. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு, முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள நின்னக்கரை, திருக்கச்சூர், திருத்தேரி உள்ளிட்ட ஏரிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆழ்துளை மற்றும் பொது கிணறுகள் மூலம், அப்பகுதி ஊராட்களுக்கு குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஏரிகளில் கழிவுநீரை கலப்பதால், அப்பகுதி மக்களுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, ஏரிகளில் கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- – பிரகாஷ்,
சமூக ஆர்வலர், மறைமலை நகர்.