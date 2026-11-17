ADDED : நவ 16, 2026 07:09 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரே, உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மதுராந்தகம் சர்க்கரை ஆலை தொழிலாளர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலம் எதிரே, தேசிய பொது தொழிலாளர் ஒருங்கிணைப்பு சங்கத்தின் சார்பில், இன்று (நவ.,16) உண்ணாவிரத போராட்டம் நடந்தது.
இதில், மதுராந்தகம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை தொழிலாளர்கள் 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது:
சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பின்னரும் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய பணிக்கொடையை அதிகாரிகள் வழங்காமல் முடக்கியுள்ளனர். அவர்கள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
பின், மாலை 3:00 மணிக்கு செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சு நடத்தினர். போராட்டத்தை கைவிட மறுத்த அவர்கள்,
செங்கல்பட்டு -– மதுராந்தகம் சாலையில் அமரந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பின், போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்து, செங்கல்பட்டில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்தனர். மாலை 6:00 மணிக்கு விடுவிக்கப்பட்டனர்.