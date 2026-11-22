புதிய வாக்காளர்களுக்கு உதவி செய்ய கண்காணிப்பு அலுவலர் உத்தரவு
புதிய வாக்காளர்களுக்கு உதவி செய்ய கண்காணிப்பு அலுவலர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:34 PM
செங்கல்பட்டு: புதிதாக பெயர் சேர்க்க வரும் வாக்காளர்களுக்கு, ஓட்டுச்சாவடி அலுவலர்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என, செங்கல்பட்டு மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியல் கண்காணிப்பு அலுவலர் பிரபகர், உத்தரவிட்டார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், சோழிங்கநல்லுார், பல்லாவரம், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருப்போரூர், செய்யூர், மதுராந்தகம் ஆகிய ஏழு சட்டபை தொகுதிகள் உள்ளன.
அந்தந்த தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கம் திருத்தம், சிறப்பு முகாம் நேற்று, நடந்தது.
தாம்பரம், செங்கல்பட்டு தொகுதிகளில் உள்ள ஓட்டுச்சாவடி மையங்களை, மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியல் கண்காணிப்பாளர் பிரபாகர், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், கலெக்டருமான வீரப்பன் ஆகியோர் நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, வாக்காளர் பட்டியல் கண்காணிப்பாளர் பிரபாகர் கூறியதாவது:
புதிய வாக்காளர்களுக்கு, வாக்காளர் படிவம் 6, 6ஏ, 8 போன்ற படிவங்கள் பூர்த்தி செய்வதற்கு ஓட்டுச்சாவடி அலுவலர்கள் உதவி செய்ய வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்த படிவத்திற்கான ஓப்புகை சீட்டும் வழங்கிட வேண்டும்.
இந்த சிறப்பு முகாம் இன்று, மற்றும் 29ம் தேதி ஆகிய நாட்களில், காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணிவரை நடக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை அனைவரும் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதில், தாம்பரம் மாநகராட்சி ஆணையர் சரண்யா, வருவாய் கோட்டாட்சியர் ரேணுகா உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் உடன் இருந்தனர்.