பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆதரவு பணி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆதரவு பணி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 07:42 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:46 PM
செங்கல்பட்டு: பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கு ஆதரவு மற்றும் வழிக்காட்டுதல் வழங்கும் பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து, குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் 'போக்சோ' சட்டம் உள்ளது.
பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கு விசாரணை நடவடிக்கைகளின்போது, தேவையான ஆதரவு வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதற்காக, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், 20 ஆதரவு நபர்கள் பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர். மதிப்பூதியம் அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக நிரப்பட உள்ளது. தகுதி வாய்ந்தோர், வரும் 30ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விபரங்களுக்கு http;//chengalpattu.nic.in என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.