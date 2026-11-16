கந்தசுவாமி கோவிலில் சூரசம்ஹாரம் கோலாகலம் :சூரனை வதம் செய்த கந்தபெருமான்
கந்தசுவாமி கோவிலில் சூரசம்ஹாரம் கோலாகலம் :சூரனை வதம் செய்த கந்தபெருமான்
UPDATED : நவ 15, 2026 11:10 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:38 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில், இன்று (நவ.,15) ஆறு அசுர பொம்மைகள் முழு உடல் தோற்றத்துடன் வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சியை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கண்டுகளித்தனர்.
சென்னை புறநகரான திருப்போரூரில் மும்மூர்த்தி அம்சம் கொண்ட கந்தசுவாமி கோவில் உள்ளது. ஆறுபடை வீட்டிற்கு நிகரான இந்த கோவிலில் எந்திரமுருகன் வழிபாடும் நடைபெறுகிறது.
இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார வைபவம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
அந்த வகையில், இந்தாண்டு சஷ்டி விழா கடந்த 10ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
அன்று முதல் தினமும் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் ஆட்டுக்கிடா, புருஷாமிருகம், கிளி, பூதம், வெள்ளி அன்னம் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் கந்தபெருமான் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹார வைபவம் இன்று மாலை 6:00 மணிக்கு கோவிலின், கிழக்கு முகப்பில் விமரிசையாக நடந்தது.
நேற்று, அதிகாலை 3:00 மணி முதலே ஏராளமான பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வந்தனர். கோவில் கொடிமரம் வட்ட மண்டபத்தை வலம் வந்து கந்தனுக்கு அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டனர்.
பகல் 11:00 மணியளவில், சரவண பொய்கையில் தீர்த்தவாரி நடந்தது. இதில், கந்தபெருமான் எழுந்தருளி குளத்தில் நீராடினார்.
அதைதொடர்ந்து படித்துறையில் காத்திருந்த பக்தர்களும் சரவணப்பொய்கையில் நீராடி நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்றினர்.
இதையடுத்து மாலை 6:00 மணிக்கு வெள்ளி குதிரை வாகனத்தில் தங்கவேல் கொண்டு போர்க்கோலத்தில் எழுந்தருளிய கந்தபெருமான் சூரபத்மனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதில், கிழக்கு மாடவீதி தங்கபிள்ளையார் கோவில், வரை விரட்டி சென்று கெஜமுகன், பானுகோபன், அஜமுகி, தாருகன், சிங்கமுகன் ஆகியோரை வீரபாகு வேடமனிந்த குழுவினர், சிறுவர்கள் வதம் செய்தனர்.
அதனை தொடர்ந்து, கந்தபெருமான் வெள்ளி குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி சூரபத்மனை விரட்டி சென்று வதம் செய்தார்.
பின், தங்கமயில் வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இந்நிகழ்வை காண ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு சுவாமியை வழிபட்டனர்.
சூரசம்ஹாரம் விழாவையொட்டி ஒட்டி 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இன்று மாலை 6:00 மணிக்கு கந்தபெருமான் திருக்கல்யாண உத்சவத்துடன் விழா நிறைவடைகிறது.
விழா ஏற்பாடுகளை செயல் அலுவலர் மாதவன், மேலாளர் வெற்றிவேல் மற்றும் உபயதாரர்கள் குழுவினர் செய்துள்ளனர்.