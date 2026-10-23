ஆத்துார் நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் லாரிகள் செல்ல தற்காலிக சாலை அமைக்க ஆய்வு
ஆத்துார் நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் லாரிகள் செல்ல தற்காலிக சாலை அமைக்க ஆய்வு
UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
அச்சிறுபாக்கம்: அச்சிறுபாக்கம் அருகே ஆத்துாரில் உள்ள திறந்தவெளி நெல் சேமிப்பு கிடங்கில், மழையால் லாரிகள் சேற்றில் சிக்குவதைத் தடுக்க தற்காலிக கிராவல் மண் சாலை அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இக்கிடங்கில் சுமார், 48 ஆயிரம் டன் நெல் மூட்டைகள் தார்ப்பாய்களால் மூடிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றை அரவை ஆலைகளுக்கு அனுப்புவதில், தற்போது பெய்து வரும் மழையால் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் லாரிகள் செல்ல முடியாதவாறு சேற்றில் சிக்கி கொள்கின்றன .
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக முதன்மை பொறியாளர் தலைமையிலான குழுவினர் நேற்று ஆய்வு செய்தனர். தற்காலிக சாலை அமைக்க பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் பள்ளம் தோண்டி, மண் பரிசோதனைக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.