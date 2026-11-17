ரெங்கா மருத்துவமனையில் சிசேரியன் பாதுகாப்பு முன்னோடி திட்டம் கருத்தரங்கம்
ரெங்கா மருத்துவமனையில் சிசேரியன் பாதுகாப்பு முன்னோடி திட்டம் கருத்தரங்கம்
ADDED : நவ 16, 2026 08:03 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு ரெங்கா மருத்துவமனையில், ‘சிசேரியன்’ எனும் அறுவை சிகிச்சை பாதுகாப்பு சரிபார்ப்பு பட்டியல் முன்னோடி திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுவதாக அமெரிக்க மருத்துவ குழுவினர் பாராட்டினர்.
செங்கல்பட்டு ரெங்கா மருத்துவமனையில், அறுவை சிகிச்சை பாதுகாப்பு சரிபார்ப்பு பட்டியல் முன்னோடி திட்டம் குறித்த, கருத்தரங்கம் நேற்று (நவ.,15), நடந்தது.
இந்த கருத்தரங்கில், அமெரிக்க ஹார்வர்ட் மருத்துவ பள்ளியின் இணை பேராசிரியர் டாக்டர் ரோஸ்மோலினா, அரியாட்னே லேப்ஸின் மருத்துவ செயலாக்க நிபுணர் விட்னி மில்லர் ஆகியோர் ஆலோசனைகள் வழங்கினர்.
அறுவை சிகிச்சை பாதுகாப்பு சரிபார்ப்பு திட்டம் ரெங்கா மருத்துவமனையில் சிறப்பாக செயல்படுவதாக தெரிவித்தனர்.
அப்போது, மருத்துவமனை செயல் இயக்குநர் டாக்டர் அனுராதா பிச்சுமணி கூறியதாவது:
இந்தியாவில், செங்கல்பட்டு ரெங்கா மருத்துவமனை, பெங்களூரு மருத்துவக்கல்லுாரி மற்றும் ஜார்க்கண்ட் மஹாத்மா காந்தி நினைவு மருத்துவமனைகளில், அறுவை சிகிச்சை பாதுகாப்பு சரிபார்ப்பு பட்டியல் முன்னோடி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்தியாவிலேயே இத்திட்டத்தில் ரெங்கா மருத்துவமனை மட்டுமே பங்கேற்றுள்ளது.
பிரசவத்தின் போது, கர்ப்பிணியின் பாதுகாப்பு, மருத்துவ தயார் நிலை, தகவல் பரிமாற்றம்
கண்ணியத்துடன் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்த கருத்தரங்கில், செங்கல்பட்டு ‘கென்சோ ஆர்த்தோ’ மற்றும் ‘வி மென்ஸ்கேர்’ சென்டர், சிம்பயோசிஸ் மகளிர் மருத்துவக்கல்லுாரி, சிம்பயோசிஸ் பல்கலை மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், திருநெல்வேலி லட்சுமி மாதவன் மருத்துவமனை, மங்களூரு ஏ.ஜெ. மருத்துவமனை உள்ளிட்ட மருத்துவமனை நிர்வாகிகள், டாக்டர்கள் பங்கேற்றனர்.