தாசில்தார்களின் மொபைல் போன்கள் முடக்கம் மழை பாதிப்புகளை தெரிவிப்பதில் சிக்கல்
தாசில்தார்களின் மொபைல் போன்கள் முடக்கம் மழை பாதிப்புகளை தெரிவிப்பதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 16, 2026 09:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:36 PM
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு தாலுகாக்களில், தாசில்தார்களின் மொபைல் போன் எண்கள் முடங்கியதால், மழை பாதிப்புகள் குறித்து தகவல் அளிப்பதில் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், தாம்பரம், செய்யூர், திருப்போரூர், திருக்கழுக்குன்றம், வண்டலுார், பல்லாவரம் ஆகிய எட்டு தாலுகாக்கள் உள்ளன.
இங்கு வருவாய் மற்றும் பேரிடர்துறை தொடர்பான பணிகளை தாசில்தார்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதன்படி, பொது மக்கள் தாசில்தார்களுக்கு புகாரளிக்க அரசு சார்பில், சி.யு.ஜி., மொபைல் போன் எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு தகவல் தொடர்பு மை யம் மூலம் பொதுமக்கள் அளிக்கும் புகார்களுக்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பர்.
இந்நிலையில், மதுராந்தகம், தாம்பரம் தாசில்தார் அலுவலகங்களில் மட்டுமே சி.யு.ஜி., மொபைல் எண்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. மற்ற பகுதி தாசில்தார்களின் மொபைல் எண்கள் கடந்த சில மாதங்களாக செயல்படாமல் முடங்கியுள்ளது. இதனால், புயல் மழை காலங்களில் பொது மக்கள் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்க முடியாத நிலை உள்ளது. மழைக்காலத்தில் பாதிப்புகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பல்லாவரம், வண்டலுார், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருப்போரூர் பகுதிகளில் மழை பாதிப்பு அதிகளவில் இருக்கும். இப்பகுதிகளில் வசிப்போர் வருவாய் துறையினரை முதலில் தொடர்பு கொள்வர்.
பெரும்பாலான முன்னாள் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளிடம் தாசில்தார்கள் எண்கள் இருக்கும். அதன் மூலம் பேரிடர் காலநிலை தகவல்களை தெரிந்து பாதிப்புகளை அதிகாரிகள் அறிந்து கொள்வர்.
தற்போது இணையதளத்தில் உள்ள தாசில்தார் எண்களை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இது குறித்து வருவாய் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
இந்த மொபைல் எண்களை புதுப்பிக்காத காரணத்தால் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தந்த பகுதி தாசில்தார்கள் அதை முறையாக செய்யாமல் மாற்று மொபைல் போன்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.