கிடப்பில் கிரிக்கெட் மைதான திட்டம்: தாம்பரம் சுற்றுவட்டாரத்தினர் அதிருப்தி
கிடப்பில் கிரிக்கெட் மைதான திட்டம்: தாம்பரம் சுற்றுவட்டாரத்தினர் அதிருப்தி
UPDATED : செப் 27, 2026 06:23 PM
ADDED : செப் 27, 2026 06:12 PM
தாம்பரம்: தாம்பரம் அருகே, 20 கோடி ரூபாய் செலவில் கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கும் திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டதால், இளைஞர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
தாம்பரம், பெருங்களத்துார், பீர்க்கன்காரணை, செம்பாக்கம், சிட்லப்பாக்கம், பல்லாவரம், பம்மல், அனகாபுத்துார், திருநீர்மலை, மாடம்பாக்கம் ஆகிய, 10 உள்ளாட்சிகளை இணைத்து, தாம்பரம் மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதிகளில், கிரிக்கெட் உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளை விளையாடுவதற்கு ஏற்ற பெரிய மைதானம் இல்லை.
இரும்புலியூர், டி.டி.கே., நகரில் கோவில் நிலத்தில், மினி மைதானம் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு கிரிக்கெட் விளையாடுவதற்கு போதிய வசதி இல்லை. இதனால், கிரிக்கெட் வீரர்களின் வசதிக்காக, தனி மைதானம் அமைக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்தது. இதையடுத்து, சென்னை புறவழிச்சாலையை ஒட்டி, கடப்பேரி பகுதியில், 8 ஏக்கர் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. பள்ளமாக இருந்த அந்த இடத்தில் மண் கொட்டி சமன்படுத்தி, சுத்தம் செய்யப்பட்டது. மேலும், 20 கோடி ரூபாய் செலவில் திட்ட அறிக்கை தயாரித்து, அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
தொடர்ந்து, அமைச்சர் சரத்குமார் அங்கு நேரில் ஆய்வு செய்து, மைதானத்தின் வரைபடத்தையும் பார்வையிட்டார். ஆனால், அதன்பின் மேற்கொண்டு எந்த பணியும் நடைபெறாமல் திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. தற்போது சுத்தம் செய்யப்பட்ட பகுதியிலும் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து புதராக மாறிவிட்டது. இதனால், இளைஞர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். மைதானம் அமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட மாநகராட்சி அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.