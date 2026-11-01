கோவில் மனை குடியிருப்போர் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம்
கோவில் மனை குடியிருப்போர் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 09:11 PM
வண்டலூர்: கூடுவாஞ்சேரி, நந்தீஸ்வரர் கோவில் மனைதாரர்கள் சங்கத்தினர், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி
நேற்று, காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
கூடுவாஞ்சேரி, நந்தீஸ்வரர் கோவில் கோவில் மனைகளில் குடியிருப்போரிடம் அதிகளவில் வாடகை வசூலிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனை கண்டித்து நந்தீஸ்வரர் கோவில் மனைதாரர்கள் சங்கத்தினர், கோவில் அருகே காத்திருப்பு போராட்டம் இன்று நடத்தினர். அச்சங்கத்தின் தலைவர் பரசுராமன் தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அப்போது அவர்கள் கூறியதாவது:
வாடகை கட்டணம் வசூலிப்பதில் பல குறை பாடுகள் உள்ளன. இந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
கோவில் நிலத்தில் நீண்ட காலமாக குடியிருப்போருக்கு, எவ்வித நிபந்தனையும் இன்றி, குடியிருப்பு உரிமை பட்டா வழங்க வேண்டும். ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் நீதிமன்றங்களைப் பொது நீதிமன்றங்களாக மாற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.