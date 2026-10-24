தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செங்கையில் தொடக்கம்
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செங்கையில் தொடக்கம்
UPDATED : அக் 11, 2026 04:57 PM
ADDED : அக் 11, 2026 04:46 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நேற்று, தாய் மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் மோதிரம் அணிவிக்கப்பட்டது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ், 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் கடந்த மாதம் 28ம் தேதி தொடங்கி வைத்தார். செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மதுராந்தகம் சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் காரணமாக செயல்படுத்தப்படவில்லை.
தேர்தல் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதையடுத்து,நேற்று செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் தாய் மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் தொடக்க விழா நேற்று நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில், மனித வள மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் சரத்குமார் பங்கேற்று, 31 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்களை அணிவித்தார்.
இதுகுறித்து செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் கூறியதாவது:
கடந்த ஜூன் மாதம் 22ம் தேதி முதல் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்படவுள்ளது. பயனாளிகள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களை தொடர்பு கொண்டு விபரங்களை அறிந்து பயன் பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.