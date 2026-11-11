/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/கடற்கரையில் ஒதுங்கிய ஆண் உடல்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:20 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:18 AM
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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் அருகே கடற்கரையில் ஒதுங்கிய, அடையாளம் தெரியாத ஆண் உடலை, போலீசார் மீட்டு விசாரிக்கின்றனர்.
மாமல்லபுரம் அடுத்த, புதிய கல்பாக்கம் கடற்கரையில், நேற்று, பிற்பகல் 12:00 மணியளவில், ஆண் உடல் ஒதுங்கி, அங்குள்ள நேர்கல் தடுப்பில் சிக்கி கிடந்தது.
அப்பகுதி மீனவர்கள், இதுகுறித்து மாமல்லபுரம் போலீசாரிடம் தெரிவித்தனர்.
அங்கு போலீசார் சென்று, அந்த உடலை கைப்பற்றினர். 25 – 30 வயதுக்குள் உள்ள அவர் யார், எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர், எதற்காக இங்கு வந்தார் என்ற விபரம் தெரியவில்லை. செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு, உடலை அனுப்பி வைத்து, விசாரிக்கின்றனர்.