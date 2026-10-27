கட்டுமான விதிகளை பின்பற்றாமல் கட்டப்பட்ட பாலத்தால் கடும் அவதி
கட்டுமான விதிகளை பின்பற்றாமல் கட்டப்பட்ட பாலத்தால் கடும் அவதி
UPDATED : செப் 28, 2026 03:06 AM
ADDED : செப் 27, 2026 08:52 PM
கூடுவாஞ்சேரி. செப். 28-
கூடுவாஞ்சேரியில், கட்டுமான விதிகளை முறையாக பின்பற்றாமல், கால்வாய் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம் சாய்வு தளமின்றி, செங்குத்தாக கட்டப்பட்டுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
கனமழை காலங்களில், கூடுவாஞ்சேரி பெரிய ஏரி நிரம்பினால், அதிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர், ஆதனுார் ஏரிக்கு சென்று, மண்ணிவாக்கம் ஏரியை அடைகிறது. பின், செம்பரம்பாக்கத்தில் இருந்து வெளியேறும் நீர் கூவம் நதியோடு கலந்து, கடலில் கலக்கிறது.
கூடுவாஞ்சேரி பெரிய ஏரியில் இருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் கால்வாய் வாயிலாக காமாட்சி நகர் வழியாக செல்கிறது. கால்வாயின் குறுக்கே கட்டப்பட்டிருந்த பாலம் குறுகலாக இருந்தது. இதனால், மழைக்காலங்களில் பாலத்தில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால், கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்து மாம்பாக்கம் செல்லும் பாதைதுண்டிக்கப்பட்டு, வாகன ஓட்டிகள் 5 கி.மீ., துாரம் கூடுதலாக பயணிக்கும் சூழல் நிலவி வந்தது.
எனவே, உயரம் குறைவான பாலத்தை அகற்றி, உயர்த்தி கட்ட வே ண்டும் என, 20 ஆண்டுகளாக பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இதையடுத்து, கடந்த 2023ல், பொதுப்பணித்துறை சார்பில், 2.16 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கட்டப்பட்ட புதிய பாலம், நான்கு மாதங்களுக்கு முன் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.
புதிய பாலத்திற்கான சாய்வு தளம் சரியான துாரத்தில் அமைக்கப்படாமல், குறுகலாக உள்ளது.
கட்டுமான விதிப்படி சாய்வு தளம் அமைக்கப்படாததால், செங்குத்து தளமாக மாறி, வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பள்ளி செல்லும் மாணவ - மாணவியர், மிதிவண்டியில் பயணிக்கும்போது, செங்குத்து தளத்தில் ஏற முடியாமல், கீழே விழுந்து காயமடைவது தொடர்கதையாக நீடிக்கிறது.
தவிர, இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும் செங்குத்தாக வாகனத்தை இயக்கும்போது, பிடிமானம் தளர்ந்து, கீழே விழுந்து காயமடைகின்றனர்.
மேலும், ஆம்புலன்ஸ், பள்ளி வாகனங்கள், மிகுந்த சிரமப்பட்டு, பாலத்தின் மீது ஏறும் நிலை உள்ளது.
இதுகுறித்து பொது மக்கள் கூறியதாவது:
பாலத்திற்கான கட்டுமான செலவில் 70 சதவீதம் பொது பணி துறையும், 30 சதவீதம் நந்திவரம் - கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சியும் பங்களித்துள்ளன.
பழைய பாலம் 5 அடி உயரம், 50 அடி நீளம், 18 அடி அகலத்தில் இருந்தது. அதை அகற்றி, 20 அடி உயரம், 90 அடி நீளம், 18 அடி அகலத்தில் புதிய பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
20 அடி உயரம் உள்ள பாலத்தில் சாய்வு தளம் 200 முதல் 240 அடி துாரத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும்.
இந்த பாலத்தின் சாய்வு தளம் 120 அடி துாரத்திற்குள் கட்டப்பட்டுள்ளதால், வாகனங்கள் செங்குத்தாக பயணிக்கும் நிலை உள்ளது.
இதனால், இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள், தவறி கீழே விழுந்து காயமடைகின்றனர். தவிர, கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலையும் உள்ளது.
எனவே, பொறியியல் வல்லுநர்கள், மீண்டும் ஆய்வு செய்து, சரியான துாரத்தில் சாய்வு தளத்தை அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.