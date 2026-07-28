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வறண்டு போன பாலாற்று தடுப்பணை: தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்

வறண்டு போன பாலாற்று தடுப்பணை: தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:52 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:52 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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மாமல்லபுரம்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பாலாற்று தடுப்பணை பகுதிகள், நீரின்றி வறண்டு, குளம்போல் காட்சியளிக்கின்றன. பாலாறு கர்நாடக மாநிலத்தில் தோன்றி, தமிழகத்தில் வேலுார், திருப்பத்துார், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் வழியாக பாய்கிறது.

இந்த பாலாறு கல்பாக்கம் வழியாக சென்று வாயலுார் - கடலுார் இடையே வங்க கடலில் கலக்கிறது. செங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆற்றுப்படுகை, விவசாய பாசனம் மற்றும் கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களுக்கு நீராதாரமாக பாலாறு உள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில், வெள்ளப்பெருக்கை தடுக்க வாயலுார் - கடலுார், வல்லிபுரம் - ஈசூர் ஆகிய ஆற்றுப்படுகைகளில், தலா ஒரு டி.எம்.சி., கொள்ளளவு கொண்ட தடுப்பணைகள் 2019ல் அமைக்கப்பட்டன.

தடுப்பணை அமைக்கப்படும் முன், அப்பகுதிகளில் ஆற்றில் நீரின்றி, மணற்பரப்பாகவே காணப்பட்டது.

மழைக்காலத்தில் இந்த இரு அணைகளிலும், தலா ஐந்தடி ஆழத்திற்கு மழைநீர் தேங்கியது. இதனால், விவசாய பணிகள் தங்கு தடையின்றி நடந்தன.

கோடை காலத்தில் பாலாற்றின் நீர்மட்டம் இரண்டு அடியாக குறைந்தாலும், கோடை மழையின்போது நிரம்பி தளும்பும்.

தற்போது 'எல்நினோ' எனும் வெப்ப அலை நிலவுவதால், கோடைமழை பொய்த்தது. இதனால், ஆறு வறண்டு அணையின் அடிப்பகுதியில் மட்டுமே தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. மேலும், ஆங்காங்கே மணற்பரப்பாக உள்ளது.

பாலாற்றை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் குடிநீருக்கும், விவசாய பாசனத்திற்கும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக, விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதற்கு அரசு நடவடிக்கை வே ண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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