சேறும் சகதியுமான திருப்போரூர் – நெம்மேலி இ.சி.ஆர்., இணைப்பு சாலை
சேறும் சகதியுமான திருப்போரூர் – நெம்மேலி இ.சி.ஆர்., இணைப்பு சாலை
UPDATED : அக் 24, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:44 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் – நெம்மேலி இ.சி.ஆர்., இணைப்பு சாலை சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளதால், அவ்வழியே பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருப்போரூர், காலவாக்கம், கண்ணகப்பட்டு, தண்டலம், ஆலத்துார், சிறுதாவூர், செம்பாக்கம் உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தினர் இ.சி.ஆர்., சாலையில் உள்ள கோவளம், திருவிடந்தை பகுதிகளுக்கு திருப்போரூர் வழியாக சென்று வருகின்றனர்.
குறிப்பாக பகிங்ஹாம் கால்வாய் இடையே, 3 கி.மீ., துாரம் மேம்பாலம் கட்டப்பட்டதால், இ.சி.ஆர்., – ஓ.எம்.ஆர்., சாலையை இணைக்கும் பிரதான சாலையாக, திருப்போரூர் – நெம்மேலி சாலை உள்ளது.
இந்த பிரதான சாலை குறுகலாக இருப்பதால், எதிர் திசையில் வரும் வாகனங்கள் இட நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கின்றனர்.
தற்போது, பருவ மழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், திருப்போரூர் – நெம்மேலி இ.சி.ஆர்., இணைப்பு சாலை சேறும் சகதியுமாக மாறியுள்ளது. இதனால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் சென்று வருகின்றனர். இருதினங்களுக்கு முன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நபர் சேறில் வழுக்கி கீழே
விழுந்து படுகாயமடைந்தார். எனவே, திருப்போரூர் – நெம்மேலி இ.சி.ஆர்., இணைப்பு சாலையை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.