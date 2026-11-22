UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:34 PM
அச்சிறுபாக்கம்:
பாபுராயன்பேட்டை ஊராட்சியில், புதிதாக கட்டப்பட்ட ஊராட்சி அலுவலகம் திறக்கப்படாமல் பூட்டி கிடப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
அச்சிறுபாக்கம் அருகே உள்ள பாபுராயன்பேட்டை ஊராட்சியில், 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்கு, 35 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட ஊராட்சி அலுவலகம் பழுதடைந்தது. இதனால், மழைக்காலத்தில் கோப்புகளை பாதுகாப்பதில் அதிகாரிகள் சிரமப்பட்டனர்.
இதையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, 5 ஆண்டுகளுக்கு முன், இ -– சேவை மையத்தில் உள்ள கட்டடத்திற்கு ஊராட்சி அலுவலகம் மாற்றப்பட்டு, செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த இ - –சேவை மைய கட்டடத்தில், போதிய அளவு இடவசதி இல்லை. இதனால், கிராம சபை கூட்டம், மன்ற கூட்டங்கள் நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கிராம சபை கூட்டங்களுக்கு வரும் மக்கள், இடவசதியின்றி அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதனால், புதிதிாக ஊராட்சி அலுவலகம் கட்ட அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதையடுத்து, ஊராட்சியின் உபரி நிதியின் கீழ், 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக அலுவலகம் கட்டப்பட்டது. கட்டி முடித்து மூன்று மாதங்களாகியும் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படாமல், பூட்டியே கிடக்கிறது.
எனவே, ஊரக வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பயன்பாட்டிற்கு திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.