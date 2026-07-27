மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி கட்டி 4 ஆண்டுகளாகியும் பயன்பாட்டிற்கு வராத அவலம்
மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி கட்டி 4 ஆண்டுகளாகியும் பயன்பாட்டிற்கு வராத அவலம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:19 AM
அச்சிறுபாக்கம்: சிறுதாமூரில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகளாகியும், பயன்பாடின்றி கொண்டு வரப்படாமல் வீணாகி வருகிறது.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியம், சிறுதாமூர் ஊராட்சி அம்பேத்கர் நகர், நடுத்தெரு பகுதியில், 250க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக, 30 ஆண்டுகளுக்கு முன், மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்து, குழாய் வாயிலாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. இத்தொட்டி சிதிலமடைந்ததால் 2019ல் இடித்து அகற்றப்பட்டது.
பின், ஊராட்சி சார்பில் 2020 -- 2021ம் ஆண்டு, 12 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டது.
இந்த தொட்டிக்கு, சிறுதாமூர் ஏரியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து, மின் மோட்டார் வாயிலாக, நீரேற்றி சோதனை செய்யப்பட்டது.
அப்போது, 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் பதிக்கப்பட்ட குழாய்கள் என்பதால், தண்ணீர் ஏற்றி சோதனை செய்தபோது அழுத்தம் தாங்காமல் குழாய் இணைப்புகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனால், தற்போது வரை தொட்டிக்கு நீர் ஏற்ற முடியவில்லை.
இதற்கு தீர்வாக, ஏரி கிணற்றிலிருந்து நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கு புதிய குடிநீர் குழாய் அமைக்க, அச்சிறுபாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம், அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
புதிதாக குடிநீர் தொட்டி கட்டி நான்கு ஆண்டுகளாகியும், பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகி வருவதாக, மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.