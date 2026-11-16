அழிவை நோக்கி வண்டலுார் தாங்கல் ஏரி கண்டு கொள்ளாத ஊராட்சி நிர்வாகம்
அழிவை நோக்கி வண்டலுார் தாங்கல் ஏரி கண்டு கொள்ளாத ஊராட்சி நிர்வாகம்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:08 AM
ADDED : நவ 15, 2026 08:02 PM
வண்டலுார்: ஆக்கிரமிப்புகளால் அழிவை நோக்கி செல்லும் வண்டலுார் தாங்கல் ஏரியை துார்வாரி சீரமைக்காமல், ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் அலட்சியத்துடன் செயல்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியம், வண்டலுார் ஊராட்சி 899.90 ஏக்கர் பரப்பில் உள்ளது. இங்குள்ள 15 வார்டுகளில் 40 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர்.
வாலாஜாபாத் சாலையோரம், 8 ஏக்கர் பரப்பில் இருந்த தாங்கல் ஏரி, அப்பகுதி மக்களின் நீராதாரமாக இருந்தது. இந்த ஏரியை நம்பி, 500 ஏக்கர் பரப்பில் விவசாய பணிகளும் நடந்தன.
நகரமயமாக்கல் காரணமாக தனி நபர்களின் ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கி, தாங்கல் ஏரி தற்போது 4 ஏக்கர் பரப்பாக சுருங்கி விட்டது. தற்போதும், ஏரி கரையோரம் தொடர் ஆக்கிரமிப்புகள் நடந்து வருகின்றன. தவிர, குப்பை கழிவுகள் அதிகளவில் கொட்டப்படுவதால், கழிவுநீர் கலந்து, அழிவின் விளிம்பில் உள்ளது.
ஏரியை பாதுகாக்க வேண்டிய, ஊராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியத்துடன் இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
வண்டலுார் பகுதி மக்கள் பொழுது போக்க, நடைபயிற்சி செய்ய உகந்த இடம் இல்லை.
இதனால், அருகில் உள்ள பெருங்களத்துார், மண்ணிவாக்கம் பகுதிகளுக்கு சென்று, அங்குள்ள மைதானம், பூங்காவில் நடைபயிற்சி செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. தாங்கல் ஏரியை சுற்றி தொடர் ஆக்கிரமிப்புகளால், குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறியுள்ளது. ஏரிக்கரையை சுற்றி கழிவுநீர் சூழ்ந்து மாசடைந்து வருகிறது. தவிர, ஏரி முழுதும் ஆகாய தாமரை படர்ந்துள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் ஏரி இருந்த அடையாளமே இல்லாமல் போகும்.
இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டிய அதிகாரிகளும் அலட்சியத்துடன் இருக்கின்றனர்.
வண்டலுார் தாங்கல் ஏரியை சுற்றி உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, ஏரியை துார்வாரி, பசுமை பூங்கா அமைக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதனால், இப்பகுதி மக்களின் சிறந்த பொழுது போக்கு இடமாக மாறும். தவிர, ஏரியும் பாதுகாக்கப்படும்.
எனவே, அழிவின் விளிம்பில் உள்ள இந்த தாங்கல் ஏரியை துார்வாரி, ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.