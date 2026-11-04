4 ஆண்டுகளாக பூட்டி கிடக்கும் பூங்கா

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ADDED : நவ 03, 2026 07:54 PM
மதுராந்தகம்:பாக்கம் ஊராட்சியில், நான்கு ஆண்டுகளாக பூட்டி கிடக்கும் சிறுவர் பூங்கா, 'குடி'மகன்களின் கூடாரமாக மாறியுள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
மதுராந்தகம் ஒன்றியம், பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அஞ்சூரம்மன் கோவில் அருகே, 2021ம் ஆண்டு 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிறுவர் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது.
இந்த பூங்காவில் சிறுவர்களுக் கான ஊஞ்சல் மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், நான்கு ஆண்டுகளாக பயன்பாடின்றி சிறுவர் பூங்கா பூட்டியே கிடப்பதால், அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
தவிர, 'குடி' மகன்கள் இரவு நேரத்தில், பூங்காவை மது அருந்தும் கூடாரமாக மாற்றி அட்டூழியம் செய்கின்றனர். எனவே, பராமரிப்பின்றி உள்ள சிறுவர் பூங்காவை சீரமைத்து, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு திறக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.