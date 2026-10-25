பனைமரத்தால் விபத்து அபாயம்

UPDATED : அக் 24, 2026 03:16 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:14 PM
சித்தாமூர்: இல்லீடு கிராமத்தில் உள்ள நெடுஞ்சாலையோரம் சாய்ந்து விபத்து ஏற்படும் அபாய நிலையில் உள்ள பனைமரத்தை அகற்ற வே ண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சூணாம்பேடு அடுத்த இல்லீடு பகுதியில் மதுராந்தகம் – வெண்ணாங்குப்பட்டு நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக சூணாம்பேடு, புத்திரன்கோட்டை, காவனுார் உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மதுராந்தகம், செங்கல்பட்டு, புதுச்சேரி போன்ற பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இல்லீடு கிராமத்தில் உள்ள நெடுஞ்சாலையில் பனைமரம் சாய்ந்து உள்ளது.
பருவ மழையின் போது பலத்த காற்று வீசினால், மரம் முறிந்து விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் செல்கின்றனர். எனவே, அபாய நிலை யில் உள்ள பனை மரத்தை அகற்ற மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.