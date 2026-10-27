/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/சேறாக மாறிய சாலை
ADDED : அக் 26, 2026 08:38 PM
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படம்: -உள்ளது.
சித்தாமூர்: சிறுவிளம்பாக்கம் கிராமத்தில், பருவ மழை காரணமாக சாலை முழுதும் சேறாக மாறியுள்ளது.
நெற்குணம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சிறுவிளம்பாக்கம் கிராமத்தில் இன்று (அக்.,26) கனமழை பெ ய்தது. இதனால்,
மாரியம்மன் கோவில் தெரு, காமராஜர் சாலை, ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சாலை சேறாக மாறியுள்ளது. இதனால், அவ்வழியே செ ல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். எனவே, இந்த சாலையை சீரமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.