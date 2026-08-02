மின் துறையில் 32 உதவி பொறியாளர் காலி பணியிடங்களால் தொடரும் அவலம்!
மின் துறையில் 32 உதவி பொறியாளர் காலி பணியிடங்களால் தொடரும் அவலம்!
UPDATED : ஆக 02, 2026 04:10 AM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்ட மின் வாரியத்தில் 85 உதவி பொறியாளர்கள் இருக்க வேண்டிய நிலையில், 35 பேரின் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதால், அடிக்கடி ஏற்படும் மின்தடை பிரச்னையை தீர்க்க முடியாததால், பொதுமக்கள் தவிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். தவிர, மின் இணைப்பு வழங்குவது உள்ளிட்ட பணிகளை சரிவர செய்ய முடியாமல், உதவி பொறியாளர்களும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டில் உள்ள தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழக மேற்பார்வை பொறியாளர் அலுவலக கட்டுப்பாட்டில், செங்கல்பட்டு, மறைமலை நகர், மதுராந்தகம், அச்சிறுபாக்கம் ஆகிய நான்கு மின் கோட்டங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 85 உதவி பொறியாளர் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
வீடுகள், தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக ரீதியான கடைகள், தற்காலிக மின் இணைப்பு கோரி, மேற்கண்ட அலுவலகங்களில், நுகர்வோர் விண்ணப்பிக்கின்றனர். மின் வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, மின் இணைப்பு வழங்கி வருகின்றனர்.
தவிர, குறைந்தழுத்த மின்சார வினியோகம், மழையின் போது மின் தடை ஏற்பட்டால் சீரமைக்கும் பணிகள், மின் கட்டணம் வசூலிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள மாவட்டத்தில் 85 உதவி பொறியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இதில், 32 உதவி பொறியாளர்கள் பணியிடங்கள், ஓராண்டுகளாக காலியாக உள்ளன. இதனால், மதுராந்தகம், பூதுார், திருக்கழுக்குன்றம், செங்கல்பட்டு, கூடுவாஞ்சேரி, மாம்பாக்கம், கேளம்பாக்கம், அச்சிறுபாக்கம் ஆகிய இடங்களில் பணிபுரியும் உதவி பொறியாளர்களுக்கு, கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்படுகிறது.
அடிக்கடி ஏற்படும் மின்தடைகளை சரிசெய்யவும் சிரமப்படுகின்றனர். மின்தடை குறித்த புகார்களுக்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து நுகர்வோர் கூறியதாவது:
திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள சிறுதாவூர், கேளம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக கூடுவாஞ்சேரி பகுதியில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது.
இப்பகுதி மக்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். மின்வாரிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு, சீராக மின்சாரம் வினியோகம் செய்ய கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
இரவு நேரத்தில் திடீரென ஏற்படும் மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர். இதை சரிசெய்வது குறித்து மின்வாரிய ஊழியர்கள், அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தால் குறித்த நேரத்தில் வந்து சரிசெய்வது இல்லை.
மொபைல் போன் வாயிலாக தொடர்பு கொண்டால் எடுப்பதில்லை. அவ்வாறு பதில் அளித்தாலும் ஆள்பற்றாக்குறை உள்ளது. மின்மாற்றி பழையதாக உள்ளது என, சில காரணங்களை கூறுகின்றனர். மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப கூடுதல் மின்மாற்றி பொருத்த வேண்டும்.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என, மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம், நுகர்வோர் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளோம். வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்குவதற்குள் உதவி பொறியாளர்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மின்வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நான்கு கோட்டங்களில், காலியாக உள்ள உதவி பொறியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப, தமிழ்நாடு மின்வாரிய கழக தலைவருக்கு நிர்வாக அறிக்கை அனுப்பி உள்ளோம். ஓராண்டாக பல்வேறு இன்னல்களை மின்வாரிய அதிகாரிகள் சந்தித்து வருகின்றனர். விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.