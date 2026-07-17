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கேளம்பாக்கத்தில் எறிபந்து போட்டி ஆறுபடை வீடு பள்ளி அசத்தல்
கேளம்பாக்கத்தில் எறிபந்து போட்டி ஆறுபடை வீடு பள்ளி அசத்தல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:53 AM
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திருப்போரூர்: கேளம்பாக்கம் எஸ்.எப்.எஸ்., மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில், குறுவட்ட அளவிலான எறிபந்து போட்டி நேற்று நடந்தது. இதில், கேளம்பாக்கம் ஆறுபடை வீடு மெட்ரிக் பள்ளி வெற்றி பெற்றது.
தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், கேளம்பாக்கம் எஸ்.எப்.எஸ்., மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி ஒருங்கிணைப்பில், திருப்போரூர் குறுவட்ட அளவிலான எறிபந்து போட்டி, அப்பள்ளி வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது.
இதில், 19 வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் பிரிவில், அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர் பங்கேற்றனர்.
இதில், திருப்போரூர் ஆறுபடை வீடு மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவியர் முதலிடமும், கேளம்பாக்கம் பி.கே.எம்., மெட்ரிக் பள்ளி மாணவியர் இரண்டாமிடமும் பிடித்தனர். வெற்றி பெற்ற மாணவியருக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.