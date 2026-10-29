3 ஆண்டுகளாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு தழுதாளிகுப்பம் கிராம மக்கள் அவதி
3 ஆண்டுகளாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு தழுதாளிகுப்பம் கிராம மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:58 PM
செய்யூர்: இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பனையூர் பெரியகுப்பம் மற்றும் தழுதாளிகுப்பம் பகுதிகளில், மூன்று ஆண்டுகளாக குடிநீர் வசதியின்றி அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செய்யூர் அடுத்த இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட 21 வார்டுகளில் 24 கிராமங்கள் உள்ளன. இங்கு 35 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
இதில், ஆறாவது வார்டு பனையூர் பெரியகுப்பம் மற்றும் 3வது வார்டு தழுதாளிகுப்பம் பகுதிகளில் இருந்த மேல்நிலை நீர் தொட்டிகளும் சேதமடைந்ததால், 2023ம் ஆண்டு இடித்து அகற்றப்பட்டன.
இந்த இரண்டு வார்டுகளிலும், தற்போது வரை புதிதாக மேல்நிலை நீர் தொட்டி கட்டப்படவில்லை.
இதனால், தனிநபர்களின் வீடுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள தண்ணீரை கிராம மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அதனையே குடிநீராகவும் பயன்படுத்துகின்றனர். மேலும், ஆழ்துளை கிணறு இல்லாத குடும்பத்தினர் தண்ணீருக்காக கடும் அவதிப்படுகின்றனர். இதுகுறித்து, இரண்டு வார்டு கவுன்சிலர்களும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தண்ணீர் வசதி கோரி அப்பகுதி மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். எனவே,
இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வுசெய்து, 6வது வார்டு பனையூர்பெரியகுப்பம் மற்றும் 3வது வார்டு தழுதாளிகுப்பத்தில் புதிதாக மேல்நிலை நீர் தொட்டி அமைக்க அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.