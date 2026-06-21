புறநகரில் கால் நடைகள் திருட்டு போலீசார் ரோந்து பணி அவசியம்
புறநகரில் கால் நடைகள் திருட்டு போலீசார் ரோந்து பணி அவசியம்
UPDATED : அக் 20, 2026 08:16 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:14 PM
மறைமலை நகர்: செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில் ஆடு, மாடுகள் திருடுபோவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கால்நடை வளர்ப்போர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் காயரம்மேடு, திருக்கச்சூர், சிங்கபெருமாள் கோவில், கொண்டமங்கலம், கருநிலம்,
கொளத்துார், பேரமனுார், வில்லியம்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஆடு, மாடுகள் வளர்ப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இப்பகுதிகளில் மேய்ச்சலுக்காக அழை த்து செல்லப்படும் ஆடுகளை மர்ம நபர்கள் நோட்டமிட்டு, கார்களில் கடத்தி செல்கின்றனர். அதேபோல், இரவு நே ரத்தில் வீட்டில் கட்டி கிடக்கும் மாடுகளையும் திருடி செல்கின்றனர். இதனால், ஆடு, மாடுகள் வளர்ப்போர் கடும் பொருளாதார செலவை சந்திக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து ஆடு வளர்ப்போர் கூறியதாவது:
புறநகரை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் அடிக்கடி ஆடு மற்றும் மாடுகள் திருடப்பட்டு வருகின்றன.
கொளத்துார் கிராமத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் நான்கு மாடுகள் திருடு போயுள்ளன. கிராமங்களில் சில உள்ளூர் மக்களின் துணையுடன் திருடப்படும் மாடுகள்
40 ஆயிரம் வரை வெளியூர் சந்தைக்கு கொண்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பெரும்பாலான மாடுகளை திருடி அருகில் உளள காப்புகாடுகளில் வைத்து வெட்டி இறைச்சியாக எடுத்துச் சென்று விடுகின்றனர்.
கடந்த மாதம் செங்கல்பட்டு நகர பகுதியில் ஒரு கும்பல் மாடுகளை வாகனத்தில் திருடிச் சென்றபோது அதனை இருசக்கர வாகனத்தில் துரத்திச் சென்ற மாட்டின் உரிமையாளர் விபத்தில் சிக்கி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். எனவே ஆடு, மாடுகள் திருடப்படுவதை தடுக்க போலீசார் இரவு நேரங்களில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.