பகிங்ஹாம் கால்வாயில் மேம்பாலம் இல்லை 20 கி.மீ., வரை சுற்றி வந்து அவதிப்படும் மக்கள்
பகிங்ஹாம் கால்வாயில் மேம்பாலம் இல்லை 20 கி.மீ., வரை சுற்றி வந்து அவதிப்படும் மக்கள்
UPDATED : அக் 21, 2026 10:26 PM
ADDED : அக் 21, 2026 10:24 PM
திருப்போரூர், ஆக். 22-–-
முட்டுக்காடு பகுதியில், ஓ.எம்.ஆர்.., – இ.சி.ஆர்., சாலையை இணைக்கும் வகையில், பகிங்ஹாம் கால்வாயின் குறுக்கே மேம்பாலம்
கட்டப்படாததால், 20 கி.மீ., வரை சுற்றி வந்து கிராம மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில், வளர்ந்து வரும் புறநகர் பகுதியாக முட்டுக்காடு ஊராட்சியில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
முட்டுக்காடு, கரிக்காட்டுகுப்பம், ஏகாட்டூர், வாணியஞ்சாவடி, கழிப்பட்டூர் ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன.
முட்டுக்காடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் பழைய மாமல்லபுரம் சாலை மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
ஏகாட்டூர், வாணியஞ்சாவடி, கழிப்பட்டூர் ஆகிய கிராமங்கள் பழைய மாமல்லபுரம் சாலையில் உள்ளன.
அதேபோல், கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் முட்டுக்காடு, கரிக்காட்டுக்குப்பம் போன்ற கிராமங்கள் உள்ளன.
முட்டுக்காடு ஊராட்சி அலுவலகம், சமுதாய கூடம் போன்றவை பழைய மாமல்லபுரம் சாலை என கூறப்படும் ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் உள்ளது.
இ.சி.ஆர்., சாலையில் இருந்து இந்த அலுவலகங்களுக்கு செல்ல, கோவளம் சென்று, அங்கிருந்து ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் உள்ள கேளம்பாக்கம் வந்து, கேளம்பாக்கத்திலிருந்து ஏகாட்டூர் வர வேண்டும். இப்பகுதி மக்கள் அக்கரை சென்று அங்கிருந்து சோழிங்கநல்லுார், நாவலுார் வழியாக 20 கி.மீ. துாரம் சுற்றி வர வேண்டி உள்ளது.
முட்டுக்காட்டில் ஓ.எம்.ஆர்., - – இ.சி.ஆர்., சாலையை இணைக்கும் வகையில் பகிங்ஹாம் கால்வாய் இடையே உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைத்தால் 2 கி.மீ, துாரத்தில் இப்பகுதிகளுக்கு சென்று வரலாம்.
ஒரே ஊராட்சியில் உள்ள பகுதிகளுக்கு செல்ல வழி இல்லாததால் மக்கள் சுற்றி சுற்றி வரவேண்டிய நிலை உள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் உள்ள சிறுசேரி தொழிற் பூங்காவில் 30 க்கும் மேற்பட்ட மென்பொருள் நிறுவனங்களில் 65 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிகின்றனர்.
அதேபோல், ஏகாட்டூர், கழிப்பட்டூர், நாவலுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், பள்ளி, கல்லுாரிகள் உள்ளன.
பகிங்ஹாம் கால்வாய் குறுக்கே மேம்பாலம் அமைப்பதன் மூலம்
முட்டுக்காடு ஊராட்சி மக்களுக்கும் மட்டுமின்றி, தாழம்பூர், புதுப்பாக்கம், பொன்மார், மாம்பாக்கம், வேங்கடமங்கலம், கண்டிகை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதி மக்களும் பயனடைவர். இதனால் போக்குவரத்து நெரிசலும் குறையும்.
எனவே, முட்டுக்காடு பகுதியில், ஓ.எம்.ஆர்., – இ.சி.ஆர்., சாலையை இணைக்கும் வகையில், பகிங்ஹாம் கால்வாய் குறுக்கே உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்ட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
நேரடி இணைப்பு சாலை இல்லை:
சென்னையில் முக்கிய சாலைகளாக திகழும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை மற்றும் பழைய மகாபலிபுரம் சாலைகளில் சோழிங்கநல்லுார் மற்றும் கேளம்பாக்கம் மட்டுமே நேரடி இணைப்பு சாலைகள் உள்ளன.
இந்த இரு பகுதிகளுக்கும் இடையே சுமார் 14 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு நேரடி இணைப்பு சாலை இல்லை.
சோழிங்கநல்லுார் மற்றும் கேளம்பாக்கம் இடைபட்ட பகுதியில் ஏகாட்டூரில் நேரடி இணைப்பு சாலையாக பாலம் அமைத்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் வெகுவாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.