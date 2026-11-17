வேண்டவராசி அம்மன் கோவிலில் திருக்கல்யாண வைபோகம் விமரிசை
வேண்டவராசி அம்மன் கோவிலில் திருக்கல்யாண வைபோகம் விமரிசை
ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
பாண்டூர்: பாண்டூர் கிராமம், வேண்டவராசி அம்மன் கோவில் வளாகத்தில், வள்ளி – தெய்வானை சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு, இன்று (நவ.,16) திருக்கல்யாணம் விமரிசையாக நடந்தது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பெருமாட்டுநல்லுார் ஊராட்சி, பாண்டூர் கிராமத்தில், பனை மரத்தை தலவிருட்சமாக கொண்ட வேண்டவராசி அம்மன் கோவில் உள்ளது. வேண்டவராசி அம்மனுக்கு மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், பிரமாண்ட கோவில் கட்டப்பட்டு, கடந்தாண்டு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது.
இக்கோவிலில், ஹிந்து மதத்தின் சைவம் – வைணவத்தை உள்ளடக்கி, விநாயகர், முருகர், பெருமாள், அனுமன் உட்பட பல தெய்வங்களுக்கும் தனியாக கருவறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கோவில் பிரகாரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு, வள்ளி – தெய்வானையுடன், திருக்கல்யாண வைபோகம் இன்று விமரிசையாக நடந்தது.
இந்நிகழ்வில், வேல்ஸ் கல்வி குழும நிறுவனர் ஐசரி கணேஷ் பங்கேற்று, சுவாமியை தரிசித்தார்.
அதன்பின், பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கல்யாண விருந்து பரிமாறப்பட்டு, தாம்பூழ பை வழங்கப்பட்டது.