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திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் திருக்கல்யாணம் கோலாகலம்
திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலில் திருக்கல்யாணம் கோலாகலம்
ADDED : நவ 16, 2026 09:38 PM
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செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரில் பிரசித்தி பெ ற்ற கந்தசுவாமி கோவில் உள்ளது.
இக்கோவிலில் கந்தசஷ்டி உத்சவத்தையொட்டி திருக்கல்யாண வைபோகம் நடத்தப்படும். அந்த வகையில், கந்தசஷ்டி விழாவின் நிறைவு நாளான நேற்று வள்ளி – தெய்வானை கந்தபெருமான் திருக்கல்யாணம் கோலாகலமாக நடந்தது. இதையொட்டி ஏராளமான பக்தர்கள் கந்தபெருமானுக்கு சீர்வரிசை எடுத்து வந்து சுவாமியை தரிசித்தனர்.